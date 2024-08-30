Столичный психолог рассказала, как стать «своим» в новом классе

Внимательность к происходящему в новом классе поможет понять его устои и традиции. Их соблюдение — важный шаг к тому, чтобы стать «своим». Об этом РИАМО рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Анна Филимонова.

«Посоветуйте ребенку первое время в новом коллективе больше наблюдать и слушать. Это поможет определить, с кем из одноклассников он хотел бы познакомиться ближе, с кем есть общие интересы, а кто из учеников чаще бывает один и больше других нуждается в дружбе. Кроме того, внимательность к происходящему в новом классе поможет понять его устои и традиции. Их соблюдение — важный шаг к тому, чтобы стать „своим“», — сказала Филимонова.

Она добавила о необходимости объяснить ребенку, что не обязательно стараться дружить сразу со всеми. Намного важнее соблюдать элементарную вежливость и быть доброжелательным.

«Напомните ребенку, что новые одноклассники ничего не знают о нем и тоже пытаются понять, какой он человек. Первые недели в коллективе — это время формирования своей репутации», — рассказала столичный психолог.

Филимонова отметила, что ребенку следует иногда первым начинать разговор с новыми одноклассниками. Можно задать вопрос, сделать комплимент.

«Важно быть открытым к диалогу, но стараться не навязывать общение. Пусть попробует найти золотую середину», — посоветовала специалист.