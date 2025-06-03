Столичный психолог рассказала, как научить ребенка говорить «нет»

Развивать уверенность в общении, умение отстаивать свои границы и уметь вежливо отказывать важно с детства, сообщила РИАМО специалист Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Анастасия Нечаева.

«Иногда мы, взрослые, сами испытываем неловкое чувство, когда вынуждены отказать другим людям — например, не берем листовку в торговом центре или просим водителя маршрутки остановить на нужной остановке. Наши дети также могут волноваться и стесняться, когда нужно включить микрофон на онлайн-уроке или отказать другу. Многим знакомо чувство подобной неловкости», — сказала Нечаева.

По ее словам, научить ребенка отказывать, не проявляя грубости, помогает развитие ассертивности — навыка, который позволяет выражать свои чувства и потребности прямо, но с уважением к другим. Это не врожденная способность, а качество, которое можно развить.

Ассертивный человек умеет:

отказывать, не испытывая вины;

четко выражать мнение, не подстраиваясь под других;

отстаивать свои взгляды, сохраняя уважение к собеседнику.

«Ассертивность помогает не зависеть от чужих оценок, лучше контролировать свое поведение, а также снижает стресс и помогает избежать конфликтов. Родители могут развивать у ребенка этот навык постепенно — через доверительное общение, пример личного поведения и обсуждение конкретных ситуаций из жизни», — рассказала психолог.

Нечаева предупредила, что взрослым необходимо помнить, что дети берут с них пример. Нужно обратить внимание, как взрослые сами отказывают окружающим в различных ситуациях.

«Многим людям бывает сложно сказать „нет“ своим детям, родителям, друзьям и даже самому себе. Но, если вы отказали, будьте последовательны, не нарушайте установленный вами запрет. Важно не перегибать палку с запретами и соблюдать разумный баланс. Если запрещены сладости — ограничьте количество, а не исключайте совсем. При установке запрета важно четко обозначить его границы и срок. Так у ребенка закрепляется понимание, что „нет“ — это не импульсивная эмоция, а конкретное и устойчивое правило», — заключила специалист.