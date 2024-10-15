Столичный психолог Банников: игры полезны не только детям, но и взрослым

Игры полезны не только детям, но и взрослым, поскольку они помогают отвлечься от рабочей рутины, сообщил РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Павел Банников.

«У меня двое детей, по долгу работы провожу время с ними вечером и в выходные дни, поэтому стараюсь, чтобы наш отдых был насыщенным и полным впечатлений. Мы гуляем всей семьей в лесопарках, катаемся на велосипедах. Иногда на выходных мы стараемся на машине ездить в разные интересные места в Московской области, для детей это каждый раз праздник, даже не само место назначения, а поездка, потому что в пути мы играем, подпеваем хором песням по радио», — сказал Банников.

Он добавил, что совместный отдых нужен не только детям, но и взрослым. Общие занятия и разговоры помогают переключиться с рабочего режима на домашний. Отдых с детьми — это ресурс для родителей.

«Другой профессиональный прием, который используют психологи в семейной жизни, — обратный отсчет времени. Он помогает детям развивать навык планирования. Я могу сказать: „Сынок, игрушки лежат не на месте, я начинаю злиться, убери, пожалуйста, на место, у тебя 10 секунд“. И начинаю обратный отсчет. Его нужно использовать для обозначения временного промежутка, чтобы пояснить, что ваша просьба или напоминание не бесконечны по реализации, а имеют временные границы», — пояснил психолог.

Банников уточнил, что этой техникой вы помогаете ребенку чувствовать время, формируете умение прогнозировать все что угодно, а значит появляется очень важный навык планирования.

«Не менее важно психологическое и физическое здоровье ребенка. Самое важное в отношениях с ребенком — чтобы он не болел. Когда ребенок болеет, он плохо себя чувствует, постоянно меняется настроение, я беспокоюсь, когда высокая температура, то всю ночь периодически измеряешь ее, чтобы вовремя сбивать. А в будущем, когда дети вырастут и станут подростками, мне будет важно выстроить с ними доверительные отношения», — заключил специалист.