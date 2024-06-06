Столичный логопед Преснова: стихи Пушкина помогут ребенку развить грамотную речь

6 июня в России отмечается Пушкинский день, известный и как День русского языка. Именно в этот день в 1799 году в Москве родился Александр Пушкин. Его часто называют основоположником современного русского литературного языка. В стране творчество поэта востребовано и популярно.

«Всем известно вступление к поэме „Руслан и Людмила“. На таких примерах ребенок начинает чувствовать особенности русского языка, возможность описывать все так же легко, как рисовать красками на листе бумаги», — сказала Преснова.

Она посоветовала для развития образного мышления и обогащения словарного запаса ребенка во время чтения или прослушивания стихотворения нарисовать картину, которая представляется в голове.

«Стихи, которые рекомендуют для изучения дошкольникам и младшим школьникам, имеют ряд особенностей. Во-первых, большинство из них написаны ямбом или хореем. Эти двусложные стихотворные размеры придают тексту ритмичность и простоту звучания. Выучив в детстве, мы помним их всю жизнь», — отметила логопед.

По ее мнению, большое значение играет мелодика стиха. Выразительно читать — это не только соблюдать знаки препинания и паузы, но и применять различные голосовые модуляции, расставлять логические ударения во фразах, эмоционально окрашивать речь.

«У Пушкина нет эмоциональной расплывчатости. Все языковые средства выразительности направлены на передачу эмоционального состояния. Оно поддерживается на заданном уровне или нарастает по мере приближения к концу текста, чтобы в полной мере выразить восторг, драму, одухотворенность и другие чувства. Подросткам будет интересно познакомиться с прозой Александра Сергеевича», — рассказала Преснова.

Специалист пояснила, что в речи персонажей присутствует литературная, разговорно-бытовая и церковнославянская лексика. При этом синтаксис предложения, как и в лирике, не осложнен излишними конструкциями, читать Пушкина легко.