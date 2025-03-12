Столичные ветераны и труженики тыла получат выплаты до 70 тыс руб ко Дню Победы

В честь юбилея Победы московские власти предоставят единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла, проживающим в столице. По словам градоначальника Сергея Собянина, размеры матпомощи будут колебаться от 25 до 70 тыс. рублей, что в среднем в 2,6 раза превышает суммы предыдущих выплат, сообщает «Царьград» .

«К юбилею Победы ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат от города единовременную материальную помощь. Размер выплат будет увеличен в среднем в 2,6 раза и составит от 25 тыс. до 70 тыс. рублей в зависимости от категории получателей», — поделился Собянин.

Финансовая поддержка будет оказана инвалидам и участникам ВОВ 1941–1945 гг., а также военнослужащим, проходившим службу в частях, не входивших в состав действующей армии. Не останутся без внимания и военные, награжденные советскими орденами и медалями за службу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г., и лица, удостоенные медали «За оборону Ленинграда».

Кроме того, на получение помощи смогут рассчитывать инвалиды детства, ставшие таковыми из-за ранений или увечий, полученных в годы ВОВ, участники обороны Москвы, жители блокадных Ленинграда, Севастополя и Сталинграда, вдовы погибших военнослужащих. В этот список включены и те, кто был удостоен звания «Почетный донор СССР», бывшие узники нацистских концлагерей, труженики тыла и граждане, родившиеся до конца 1931 года, заключил Собянин.