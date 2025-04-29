Столичные службы на майских праздниках будут работать в обычном режиме

Городские службы Москвы в майские праздники будут работать в обычном режиме. Жители смогут обратиться за услугами в любое время, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Москвичи смогут обратиться на горячие линии общегородского контакт-центра. В том числе в любое время можно воспользоваться сервисами на портале mos.ru, в городских мобильных приложениях и электронными услугами.

Жители мегаполиса и в праздники смогут вызвать врача, оплатить счета, передать показания счетчиков, узнать расписание транспорта, режим работы парковок и городских ведомств. Найти их контакты можно в разделе «Помощь» на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что в праздничные дни — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая — отменяется плата за парковку на всех уличных парковочных зонах столицы. Автомобилисты смогут бесплатно оставлять машины даже на парковках в зонах с повышенными (380, 450 и 600 руб./час) и динамическими тарифами.