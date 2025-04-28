Парковка в Москве будет бесплатной на майские праздники

сегодня в 10:00

Парковки на улицах Москвы будут бесплатными 1-3 и 8–10 мая

В праздничные дни — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая — отменяется плата за парковку на всех уличных парковочных зонах столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Автомобилисты смогут бесплатно оставлять машины даже на парковках в зонах с повышенными (380, 450 и 600 руб./час) и динамическими тарифами.

Исключение составят лишь парковки со шлагбаумами — они продолжат работать в штатном режиме.

Такая мера традиционно вводится на праздники, когда интенсивность движения в городе снижается. Это не приводит к дефициту парковочных мест.