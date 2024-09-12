Столичные психологи рассказали, как научить ребенка целеполаганию

Начинать обучение целеполаганию можно уже в школьном возрасте. Для этого родители могут задавать ребенку наводящие вопросы, рассказала РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Екатерина Маскинская.

«Выбирать и формулировать цели на учебный год необходимо утвердительно и конструктивно. Попросите ребенка ответить на вопрос: что бы я хотел сделать к концу месяца, четверти, учебного года?» — сказала Маскинская.

Она добавила, что, например, можно выучить таблицу умножения, научиться играть в баскетбол, сходить в обсерваторию, легко складывать трехзначные числа или меньше отвлекаться на уроках.

«Родителям стоит уделить внимание ответам ребенка и, в случае необходимости, доброжелательно предлагать свои варианты и вносить коррективы. Цель должна быть сформулирована просто и понятно, так, чтобы ее легко можно было представить в голове или нарисовать», — объяснила столичный психолог.

Маскинская рассказала, что следующий этап — визуализация цели. Можно нарисовать или найти подходящие картинки в журналах, на просторах интернета. Закрепите рисунки и вырезки из газет на магнитную доску или создайте красочный блокнот-планинг. Прекрасным дополнением могут стать вдохновляющие фразы.

Методист Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Людмила Шушкина после визуализации цели посоветовала составить четкий и посильный план действий по ее достижению.

«Запишите пошаговую инструкцию в тетрадь, блокнот или наговорите на диктофон. Выполненные действия важно отмечать галочкой или любым другим знаком, добавив к этому похвалу за старание и результат — так вы будете видеть прогресс. Для возникающих сложностей ищите пути решения, запасные варианты и также фиксируйте их на бумаге», — порекомендовала Шушкина.

По ее мнению, стоит периодически пересматривать цели, отвечая на вопрос: «Эту цель важно достичь именно сейчас?». Честный ответ поможет отказаться от неактуальных задач.

«Помните, что для детей большой поддержкой со стороны взрослых будет не только похвала, но и знакомство с опытом других. Родители могут поделиться собственными историями успехов и преодоления неудач. Или помочь проанализировать примеры достижений целей, например, у персонажей сказок, рассказов или фильмов», — заключила специалист.