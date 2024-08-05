Столичные предприятия производят инновационную медицинскую продукцию

Он напомнил, что на сегодняшний день в развитие российской медицины свой вклад вносят свыше 300 столичных компаний. Они производят медизделия, медтехнику и инновационные лекарства. При этом часть продукции является уникальными запатентованными разработками. Столичные промышленники получают от города более 20 разных инструментов, которые способствуют и развитию медотрасли.

«Производители могут арендовать землю под локализацию предприятия на льготных условиях, получить статус промкомплекса или резидента ОЭЗ, воспользоваться льготным инвесткредитом от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Благодаря преференциям компании экономят средства и направляют их в увеличение объемов производства, расширение ассортимента, а также научные разработки и исследования», — сказал Гарбузов.

Являющаяся резидентом биомедицинского технопарка «Мосмедпарк» лаборатория «Система-БиоТех» занимается научными разработками в области генетики, молекулярной биологии и биотехнологий. Компания имеет патенты на 4 инновационных продукта:

препарат, поддерживающий нормальный уровень гормона кортизола для стимуляции здоровой реакции организма на стресс;

корректор фертильной функции для улучшения качества и защиты фолликулов;

препарат для увеличения когнитивных функций мозга (когнитивный бустер);

замедляющий процессы старения и возникновения возрастных заболеваний регенератор.

«Данные препараты относятся к группе модуляторов эпигенетических и метаболических процессов в организме человека, то есть они учитывают индивидуальные генетические особенности. Коррекция и профилактика заболеваний происходят с помощью воздействия на молекулярные процессы, лежащие в их основе», — отметила генеральный директор компании Наталья Позднякова.

Она добавила, что это уникальные для отечественного рынка продукты, которые будут производить из отечественного сырья.

Разработкой и испытанием новых марок полимеров занимается научно-исследовательский центр «Сибур ПолиЛаб». Полимеры можно будет использовать в том числе для производства шприцев и латексных перчаток.

Москва — город с развитым производством. В мегаполисе работает свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год в столице открывают около 100 малых и от 40 до 50 средних и крупных предприятий. Они выпускают различные товары, наращивают объемы производства и внедряют инновации.