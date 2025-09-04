Столичные НКО помогают сиротам освоить школьную программу

Московские некоммерческие организации поддерживают образование и науку. Фонды помогают сиротам успешно справиться со школьной программой и поступить в высшие учебные заведения, а подросткам с трудностями поведения — найти общий язык с окружающими, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В том числе образовательную помощь детям могут оказать неравнодушные граждане. Председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова отметила, что подопечных НКО можно поддержать с помощью благотворительного пожертвования.

Среднее школьное образование детям помогает получить фонд «Простые вещи» с помощью программы «Лестница вверх». Педагоги работают с учениками с 6 по 11 класс. Благотворительный фонд «Шалаш» помогает детям с проблемным поведением овладеть социальными навыками.

Научные коллективы и молодых ученых поддерживает фонд «Глобальный альянс содействия». Собранные средства организация направляет на проведение исследований, а также на реализацию проекта VR Inclusion. Это приложение на основе виртуальной реальности, которое обучает детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).