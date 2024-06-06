Столичные библиотеки получили сказки народов Севера

Специалисты Московского НПЗ провели для столичных школьников презентацию аудиокниги «Сказки Крайнего Севера. Открывая Тундру». Книгу подготовили волонтеры компании «Газпром нефть», записав со слов оленеводов и кочевников сказки, появившиеся еще в начале прошлого века. Проект реализуют в рамках программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города», сообщили в пресс-службе нефтеперерабатывающего предприятия.

«МНПЗ активно участвует в жизни Юго-восточного округа, в том числе с образовательными проектами, среди которых сохранение культурного кода народов Севера. Это расширяет кругозор детей и позволяет ознакомиться с традициями и культурой нашей большой страны», — отметила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.

До появления аудиоверсии сказки были доступны лишь в сельских библиотеках. Теперь редкие сказки можно послушать в формате радиоспектакля со звуками природы, народной музыкой и профессиональной озвучкой.

«Премьера книги „Сказки Крайнего севера. Открывая Тундру“ — это часть масштабной образовательной программы Московского НПЗ, которая включает открытые уроки для школьников на свежем воздухе, интеллектуальные турниры по химии и математике. Это повышает интерес учеников к науке и помогает определиться с будущей профессией», — рассказал пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Над аудиоверсией работали телеведущая Тутта Ларсен, Михаил Черняк, известный по мультфильмам про Лунтика и русских богатырей, а также Светлана Письмиченко, озвучившая голос Нюши в «Смешариках».

«У меня было предубеждение к аудиосказкам, пока сама не начала их озвучивать. И я вспомнила, как в детстве на пластинках „Мелодия“ слушала сказки с голосами величайших советских актеров. Для этой работы действительно нужно актерское мастерство, я даже брала уроки сценической речи, потому что не умела пищать и рычать. А ведь именно детские книжки — это всегда огромный вызов для чтеца, потому что тебе надо в короткий формат вложить много эмоций, техники и энергии, чтобы заинтересовать маленьких слушателей», — поделилась российская телеведущая Тутта Ларсен.

Волонтеры собрали фольклор 15 коренных народов Севера, среди которых — эвенки, долганы, юкагиры, селькупы, ненцы, манси, ханты, поморы, вепсы и другие. География их проживания охватывает почти весь север России — от Мурманской области до Чукотки.