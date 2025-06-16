Столичному заводу «Москабель» исполнилось 130 лет

Московский завод «Москабель», один из ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции в России, отметил 130-летие. За это время предприятие выпустило порядка 5 млн км кабеля — этого хватит, чтобы 125 раз обернуть Землю по экватору, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Это одно из немногих российских предприятий с полным производственным циклом — от обработки медной катанки до выпуска готовой продукции. Изделия завода применяются в важнейших государственных проектах, включая энергетику, транспорт и инфраструктуру.

Министр напомнил, что основанный в 1895 году «Москабель» стал одним из старейших предприятий столицы. Он сыграл ключевую роль в становлении отечественной кабельной промышленности, участвуя в индустриализации и электрификации страны, а также обеспечивая стратегические проекты в строительстве, нефтегазовой сфере и на транспорте.

«Сегодня — это один из ведущих московских заводов, который при поддержке города выпускает высокотехнологичную продукцию, востребованную как в России, так и за рубежом. За 130 лет его уникальные компетенции воплотились в создании около 5 млн км кабеля», — подчеркнул Гарбузов.

Ассортимент завода насчитывает свыше 70 тыс. наименований, включая силовые, контрольные и оптические кабели. Компания активно развивает инновационные направления — в ее портфеле более 80 запатентованных решений. В прошлом году объем продаж достиг 51 млрд рублей, а инвестиции в инфраструктуру, оборудование и новые технологии превысили 1,2 млрд рублей.

По словам генерального директора ГК «Москабельмет» Павла Морякова, успех предприятия — это синтез векового опыта и передовых технологий. Сегодня «Москабельмет» не только хранит традиции, но и формирует будущее отрасли.

«Накануне нашего юбилея была запущена вторая очередь цеха

по выпуску специальных кабелей для судостроения и нефтегазового сектора, которая обеспечила увеличение выпуска на 5 тыс. км кабелей

в год. В 2026 году мы также планируем расширение производства», — рассказал Моряков.

В 2022 году завод получил статус промышленного комплекса, что обеспечило ему налоговые льготы по московскому законодательству. Сэкономленные средства направляются на модернизацию, включая строительство нового цеха, который позволит нарастить производство на 10 тыс. км кабеля ежегодно.