Стоит научиться прощать себя за несбывшиеся планы в этом году – психотерапевт

«Прощение себя за несбывшиеся планы играет ключевую роль в эмоциональном здоровье. Неспособность простить себя может привести к накоплению чувства вины, неудовлетворенности и недовольства собой, что, в свою очередь, может усиливать депрессию и снижать самооценку», – сказала Крашкина.

Она добавила, что без этого прощения можно застрять в негативных эмоциях, что затрудняет движение вперед и наступление нового этапа жизни.

«Принятие прошлого и ощущение благодарности за опыт, даже если он заключался в неудачах, способствует улучшению психологического состояния. Нужно практиковать позитивные подходы. Например, правильное составление списка целей на следующий год включает несколько важных шагов», – отметила специалист.

Крашкина уточнила, что, во-первых, необходимо проанализировать предыдущий год, выделив достижения и уроки, которые были получены. Во-вторых, следует устанавливать конкретные, измеримые и реалистичные цели, чтобы они были достижимыми.

«Важно также учитывать время и ресурсы, необходимые для достижения этих целей. Использование позитивных формулировок и визуализация целей могут добавить мотивации и ясности в новом году», – рассказала врач.