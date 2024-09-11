Стипендия за хорошую учебу для детей-сирот в Ленобласти составит 8 тыс рублей

В Ленинградской области утвержден список получателей именной стипендии для детей, оставшихся без попечения родителей. За высокие академические достижения в учебных заведениях в данном регионе предусмотрена дополнительная выплата в размере 8 тыс. рублей ежемесячно, сообщает «Бриф24» .

Администрация Ленинградской области в социальных сетях рассказала, что почти 30 стипендиатов региона демонстрируют отличные результаты и обучаются в ведущих вузах. Среди них — Пушкинский ЛГУ, Институт экономики, финансов и права в Гатчине, Политехнический университет, БГТУ «Военмех», РГПУ имени Герцена и ГУМРФ имени адмирала Макарова в Санкт-Петербурге.

Список получателей именной стипендии для детей-сирот утвердил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Ленинградская область сохраняет курс на материальную поддержку молодежи, в том числе, из социально незащищенных категорий», — отметил глава региона.

Дрозденко добавил, что власти гордятся детьми, которые остались без попечения родителей, и, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, показывают большие успехи в учебе, стремятся преуспеть в получении образования, профессии и совершенствуются.