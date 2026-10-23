Стилисты назвали четыре правила сочетания теплых колготок с платьем

Матовая текстура, плотная ткань платья и согласованные оттенки помогают сочетать теплые колготки с осенним гардеробом. Стилисты рекомендуют учитывать четыре правила, сообщает Nord-News .

Первое правило — отказаться от блеска. Плотные телесные колготки от 70 den могут давать неестественный оттенок. Для плотности 80–200 den автор материала советует выбирать матовые модели, например черные из микрофибры или тонкой шерсти.

Второе правило касается фактур: теплые колготки лучше сочетать с платьями из плотного трикотажа, твида, вельвета, шерсти или плотной джинсы. Шерстяные модели с начесом не подходят к тонкому шелку и легким летящим тканям.

Третье правило — подбирать обувь в тон колготкам, чтобы цветовые контрасты не дробили силуэт. С черными моделями можно носить такие же ботильоны, дерби или высокие челси. У платья миди подол должен перекрывать верхний край голенища сапог.

Четвертое правило — выбирать сдержанные насыщенные оттенки вместо неоновых и ажурных цветных моделей. Альтернативой черному станут шоколадный, графитовый, изумрудный и бордовый. Оттенок колготок можно повторить в шарфе, берете или принте пальто.

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