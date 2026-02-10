Стилист раскрыла, что надеть на свидание в День всех влюбленных

Выбор образа на свидание в День всех влюбленных — важное событие: важно подчеркнуть индивидуальность и произвести впечатление. Но в этой ситуации необходимо учитывать стиль мероприятия и личные особенности, рассказала стилист Анастасия Подрезкова. Об этом пишет «Вечерняя Москва» .

Эксперт посоветовала выбирать одежду в зависимости от места проведения свидания. В случае похода в ресторан Подрезкова рекомендует надевать нечто элегантное. Так, подойдут легкое платье с пиджаком, брюки с корсетом или блузой, меховая манишка, одежда с нестандартными деталями.

При походе в кино можно выбирать одежду в стиле кэжуал, спорт-шик. Подойдут джинсы, брюки с лонгсливом, майкой, кардиганом, пиджаком. Спортивные штаны можно сочетать с сапогами или ботильонами, майкой и жакетом.

Если свидание будет проходить на улице, одежда должна быть удобной и теплой. Можно выбирать спортивные и трикотажные костюмы, комбинезон с начесом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.