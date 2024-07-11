Модельер объяснила, почему важно придерживаться дресс-кода на свадьбе

Модельер Никитина: дресс-код на свадьбе показывает уважение к жениху и невесте

Если на свадьбе обозначен дресс-код, его нужно обязательно поддержать: это продемонстрирует уважение гостей к жениху и невесте, а также позволит избежать неловких ситуаций, рассказала РИАМО основатель ателье Ommage Ольга Никитина.

Она отметила, что классические обозначения дресс-кода для свадьбы могут быть разными. Черный галстук (Black Tie): в меру торжественные наряды, вечерние платья в пол элегантного силуэта и классические костюмы и смокинги. Формальный (Formal): сдержанный стиль — длинные платья, элегантные коктейльные наряды средней длины и костюмы традиционного кроя.

«Коктейльный (Cocktail): коктейльные платья разной длины и фасона, юбки и блузы, стильные костюмы с брюками или юбкой и умеренный декор. Casual или тематический дресс-код предполагает удобные и функциональные образы, менее формальный стиль, а также элементы в эстетике праздника: принты, яркие акценты и многослойность», — перечислила стилист.

По словам Никитиной, выбор цвета образа на свадебное торжество играет важную роль. Главное правило: избегать белых и молочных оттенков, если вы не невеста — этот день принадлежит ей, и ее образ должен выделяться на фоне остальных.

«Рекомендую обратить внимание на нежные пастельные оттенки: пудровый, розовый, мятный, лавандовый — универсальное решение для гостьи. Глубокие насыщенные цвета: изумрудный, бордовый, темно-синий — смотрятся неизменно элегантно. Яркие акценты: если заявленный стиль мероприятия позволяет, можно дополнить образ деталями вибрирующих оттенков», — рассказала специалист.

Фасон платья должен подчеркивать достоинства фигуры и соответствовать личному стилю, а главное — обеспечивать комфортную посадку, не сковывающую движения. Например, платья-бюстье подчеркивают линию плеч и шеи и всегда выглядят женственно и элегантно, а платья А-силуэта подходят большинству фигур.

«Платья с кружевом добавляют романтичности и утонченности образу. Юбки или брюки в сочетании с блузами — хороший выбор для тех, кто предпочитает раздельные комплекты», — добавила Никитина.

Создание идеального образа для свадьбы — это искусство, требующее внимания к деталям и чувства стиля. Независимо от того, являетесь ли вы невестой или гостьей, помните: выглядеть безупречно можно только если вы чувствуете себя в выбранном наряде абсолютно комфортно, заключила стилист.