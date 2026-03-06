Стилист о трендах на 2026 год: неряшливость уступает выверенной ухоженности

Тренд берет курс на естественность, мягкий тейлоринг и анатомический крой. То же касается джинсов и свитеров, разорванных так, будто они пережили апокалипсис. Неряшливость уступает место выверенной ухоженности, поэтому откровенно рваные фактуры стоит заменить на качественную базу без зияющих дыр. Об этом РИАМО сообщил стилист Алексей Ловец.

«Смело убираем на дальнюю полку вещи из тотального металлика и фольгированных тканей, купленные на волне футуристичной эстетики. Киберпанк в повседневном гардеробе стал выглядеть слишком театрально и тяжело», — отметил стилист.

По словам эксперта, блеск останется, но он станет деликатным, в виде нитей люрекса или аккуратного напыления, а не слепящего эффекта скафандра.

«Туда же отправляются вещи кричащих кислотных неоновых оттенков, особенно токсично-зеленого. Глаз от них устал, и на смену этой визуальной агрессии уже пришли сложные, глубокие природные тона», — добавил Ловец.

Также прощаемся с гипертрофированными подплечниками и нарочитой, агрессивной деконструкцией.

«Пиджаки, в которых плечи заканчиваются далеко за пределами ваших собственных, сделали свою работу, но сейчас этот силуэт кажется перегруженным», — сказал стилист.

