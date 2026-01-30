Стилист Ефимов объяснил, как в морозы не быть похожим на капусту

Эффект «капусты» — это не следствие холода, а следствие устаревшего подхода к формированию зимнего гардероба, где объем ошибочно приравнивается к теплу. Современная стилистика решает эту проблему через делегирование функций, а не через наслоение массы. Об этом РИАМО сообщил стилист Сандрик Ефимов.

По словам эксперта, иллюзия легкости в мороз строится на точной работе каждого слоя. Базовый слой выполняет не столько тепловую, сколько терморегуляционную функцию. Основная же теплоизоляция возлагается на компактный, но высокопроизводительный средний слой — тонкий кашемир, меринос.

Эти материалы обеспечивают максимальное сохранение тепла при минимальном физическом объеме, что позволяет сохранить очертания фигуры.

«Верхняя одежда в этой системе перестает быть просто утеплителем и становится главным архитектурным элементом, отвечающим за силуэт. Ее ценность — не в толщине, а в крое, в способности держать четкую линию. Это может быть пальто с выверенной линией плеча или технологичный пуховик, объем которого структурирован и продуман», — сказал стилист.

По словам эксперта, зимний образ — это не нагромождение вещей, а выверенная система, где тепло обеспечивается технологией материалов, а эстетика — точностью пропорций и линий.

Силуэт не приносится в жертву погоде, а создается осознанно, заключил Ефимов.

