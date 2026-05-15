Стилист Белозор назвала главные тренды лета-2026

Дарья Белозор: летом в моде природные оттенки и легкие ткани

Стилист-имиджмейкер Дарья Белозор рассказала о главных тенденциях лета 2026 года — от свободных силуэтов до природной палитры. В центре внимания — «умная простота» и натуральные материалы.

Главным направлением сезона станет естественность и расслабленный крой.

«Лето 2026 года продолжает тренд на "умную простоту": свободные брюки из легких тканей, мягкие костюмы без жестких линий, рубашки оверсайз. Вещи должны выглядеть так, будто в них легко дышится — и это не метафора, а реальный запрос моды», — подчеркнула Дарья Белозор.

По ее словам, актуальной будет природная цветовая гамма.

«В тренде оттенки песка, оливкового масла, сливочного белого, выгоревшего голубого. Уже сейчас можно покупать базовые вещи в этих цветах — они останутся актуальными минимум несколько сезонов», — рассказала стилист в эфире радио Sputnik.

Особое внимание дизайнеры уделяют фактурам.

«Лен, тонкий хлопок, сетка, полупрозрачные материалы. Лето 2026 — это игра фактур, когда даже простой образ выглядит дорого за счет материала», — отметила Белозор.

В деталях востребована «тихая выразительность» — асимметрия, необычный крой, акценты на плечах или талии без крупных логотипов. Образ дополнят минималистичные сандалии, плоские мюли, мягкие сумки и украшения с винтажным настроением.

Стилист рекомендовала заранее обновить базовый гардероб, сделав ставку на натуральные ткани и спокойные оттенки.

