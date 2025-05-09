Стихийный «Бессмертный полк» прошел в центре Москвы

В центре столицы группы москвичей и гостей города прошлись с портретами героев и флагами России, устроив стихийную акцию «Бессмертный полк», сообщает MSK1.ru.

Люди прошли от станции метро «Чеховская» по Тверской улице и вышли с песнями к Красной площади. Во время прогулки они пели военные песни и громко кричали «Ура».

По словам людей, им удалось собраться вместе без каких-либо договоренностей. Официально акция «Бессмертный полк» в мегаполисе на этот День Победы проводится только в онлайн-формате.

Также утром на Красной площади прошел парад Победы. По брусчатке прошли расчеты ВС РФ и дружественных стран, проехали более 180 единиц военной техники. Завершилось мероприятие пролетом пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи».