Стенякина: бюджет готов к дополнительной индексации пенсий

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В Госдуме заявили о готовности к дополнительной индексации пенсий

Российский федеральный бюджет готов к дополнительной индексации пенсий гражданам, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — сказала Стенякина в беседе с агентством.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила, что до 1 февраля 2025 года в России пересчитают пенсии на размер инфляции.

Размер пенсий вырастет на 2,22%.