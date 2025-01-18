В Госдуме рассказали о доиндексации пенсии из-за инфляции

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Бессараб: правительство может пересчитать пенсии на размер инфляции

Правительство России может до 1 февраля 2025 года пересчитать пенсии на размер инфляции, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

«Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией», — сказала Бессараб в беседе с агентством.

Таким образом, размер пенсии вырастет на 2,22%.

Ранее Бессараб поясняла, почему пенсионный возраст в России останется прежним.