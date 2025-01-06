Депутат Бессараб: прежний пенсионный возраст в России невозможно вернуть
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Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что сейчас в России невозможно вернуть прежний пенсионный возраст, для этого нет объективных предпосылок, сообщает ТАСС.
«Пока такой откат не представляется возможным», — подчеркнула парламентарий.
Она напомнила, что в РФ еще не закончился переходный период пенсионной реформы. Он рассчитан до 2028 года. В стране постепенно растет возраст и требования для выхода жителей на пенсию.
По ее словам, прерывать то, что уже просчитано в бюджете социального пенсионного фонда и сбалансировано с федбюджетом, очень сложно, скорее всего, невозможно на данном этапе.
Бессараб рассказала, что более поздний выход на пенсию приняли по объективным причинам, а именно из-за увеличения продолжительности жизни. Речь идет не только об РФ, но и о других развитых государствах.
Пенсионную реформу приняли в стране в 2018 году.