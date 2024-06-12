Стенд Подмосковья открылся в День России на форуме «Путешествуй!».

На ВДНХ с 12 по 16 июня в рамках Международной выставки-форума «Россия» проходит IV Российский туристический форум «Путешествуй!». Организаторы подготовили насыщенную деловую и развлекательную программы, передает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Вдоль Главной аллеи и Аллеи космонавтов расположилась экспозиция с участием всех регионов страны.

В День России новый мультимедийный стенд Подмосковья посетил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Нам есть чем похвастаться — каждый год туристический поток в Подмосковье растет и сейчас уже достигает свыше 20 миллионов человек в год. И каждый турист для нас очень важен. Мы благодарны Дмитрию Николаевичу (Чернышенко) за ту поддержку, которую федеральное правительство оказывает Московской области. У нас большая программа субсидирования по развитию глэмпингов — небольших отелей, которые вписаны в природу и позволяют быстро наращивать номерной фонд. Это значит, что еще больше туристов смогут приехать к нам в Подмосковье отдохнуть, провести выходные или отпуск», — сказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Подмосковье входит в число лидеров национального туристического рейтинга. В 2023-м регион посетило более 23 млн человек. Во многом путешественников привлекает культурно-развлекательная программа. В этом году в области уже состоялись традиционные проекты «Мелиховская весна», «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», проходят концерты и представления в рамках фестивалей «Город танцует в парках» и «Мотофристайл».

А впереди гостей и жителей региона ждут масштабные музыкальные, литературные и театральные события: фестиваль П. И. Чайковского в Клину, «Джазовые сезоны» в музее-заповеднике «Горки Ленинские», «Достоевский» в Зарайске, «Учитель и ученики» в Ногинске и другие мероприятия.

«В этом году мы по традиции запустили нашу программу „Лето в Подмосковье“. Туристов ждет большое количество отелей, глэмпингов, мест отдыха у воды, пляжи, парки. В событийной программе — фестивали классической музыки, литературные, театральные мероприятия. И на нашем стенде в рамках форума „Путешествуй!“ мы показываем весь туристический потенциал Московской области: что можно посетить, куда поехать», — сказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

В центре экспозиции подмосковного стенда медиа-куб, который в формате 3D презентует туристические маршруты и места для досуга в этом летнем сезоне. А расставленные рядом шезлонги, плетеная мебель и сапборды создают атмосферу уюта и пляжного отдыха в Московской области.

Кроме того, на протяжении всей работы форума «Путешествуй!» на стенде будут представлены различные экскурсионные программы от муниципалитетов Московской области. Так, сегодня всех посетителей приглашают в Коломну — рассказывают о тематических маршрутах «Коломенского трамвая желаний», разыгрывают с помощью трамвайных билетиков экскурсии и сувениры.

«Мы сегодня вспомнили, как считается счастливый билет. Потому что у нас в городе трамвая нет, а в Коломне он еще ходит, — поделилась посетительница стенда Елена из Фрязино. –Было очень интересно принять участие во всех активностях. Мы давно собирались съездить в Коломну, и вот сегодня поняли, что обязательно посетим в ближайшее время».

Культурная программа в День России проходит и в 75 павильоне ВДНХ. Там на стенде Подмосковья выставки «Россия» организованы тематические мастер-классы и викторины. Например, гости могут дополнить свой наряд брошью с флагом России, которую изготовят своими руками на творческом мастер-классе. А для маленьких посетителей проводят занятия по рисованию акварельными карандашами от Воскресенской карандашной фабрики.

Актуальную афишу мероприятий на стенде Подмосковья можно найти на официальном портале.

Также на сайте выставки-форума «Россия» идет голосование за лучший стенд. Чтобы поддержать родной регион необходимо зарегистрироваться на портале, выбрать на карте Московскую область, отметить галочками номинации (можно выбрать несколько) и подтвердить свой выбор кнопкой «Проголосовать».