Стелу «Город трудовой доблести» в Ступине подготовили к празднованию 9 мая

Стелу привели полностью в порядок: отреставрировали именные таблички. Кроме того, ее оштукатурили, покрасили и облицевали керамической плиткой. Также прилегающую территорию отреставрировали с использованием тротуарной плитки «Готика».

«Всего в Московской области 3 015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие — маленькие, но олицетворяющие знаковые события. На всех объектах уже провели необходимые работы по подготовке к 9 мая», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Мемориальный комплекс включает в себя центральную стелу высотой 26 метров и два пилона высотой 11 метров каждый. На стеле изображены сюжеты военного времени — дети и подростки, вставшие у станков вместо ушедших на фронт мужчин; эвакуация и реэвакуация Авиакомбината № 150; строительство оборонного рубежа вдоль реки Ока жителями города Ступино; алюминиевый слиток, изготовленный впервые в стране полунепрерывным методом литья; лауреаты Сталинской премии; процесс вручения переходящего Красного Знамени Государственного комитета обороны.

Мемориал выполнен из архитектурного бетона, благоустроено 6 тысяч кв. метров прилегающей территории с использованием тротуарной плитки «Готика», а также проведено озеленение.

Автор скульптурной композиции стелы — скульптор-монументалист Денис Стритович. Проект благоустройства прилегающей территории разработан архитектурной мастерской «Mirror Group».

Мемориальная композиция реализована совместно с Российским Военно-историческим обществом, правительством Московской области и администрацией городского округа Ступино.

Почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено Ступино указом президента России Владимира Путина в сентябре прошлого года. Вопрос о присвоении городу почетного звания был инициирован общественностью городского округа Ступино — в поддержку данного решения было собрано 63 246 голосов жителей.

Город трудовой доблести — почетное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года «В целях увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.