Стела Одинцовского округа участвует во Всероссийском конкурсе въездных знаков

Во II Всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств» продолжается заочный этап. В номинации «Въездные стелы муниципальных районов» участвует стела «Одинцовский округ».

Этот знак установлен в 2018 году в рамках региональной программы по созданию комфортной городской среды и благоустройству въездных групп. Стела выполнена из нержавеющей стали и имеет форму кольца, что символизирует единство и новое начало для всех, кто въезжает в округ.

Стела создана в честь арки, которая ранее встречала гостей на въезде в Одинцово и отражает историческое значение Смоленской дороги. Проголосовать за стелу можно на платформе сообщества «ГорСреда» по размещенной ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.