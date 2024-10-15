Steam удалил 11 нелегальных интернет-страниц по требованию Роскомнадзора

сегодня в 16:22

Игровая платформа Steam удалила еще 11 интернет-страниц с противоправным контентом по требованию Роскомнадзора, сообщает РИА Новости .

11 нелегальных страниц были удалены сервисом за минувшую неделю. В общей сложности на данный момент игровой сервис Steam удалил 260 материалов.

В Роскомнадзоре добавили, что ряд СМИ неверно отреагировал на включение некоторых страниц платформы в реестр запрещенных, интерпретировав это как блокировку таких ресурсов или даже всего Steam.

Ранее в ведомстве сообщили, что не планируют блокировать игровую платформу Steam в России. Сервис в большинстве случаев удалил противоправный контент.