Роскомнадзор не планирует блокировать игровую платформу Steam в ближайшее время, сообщает РИА Новости .

В ведомстве рассказали, что не собираются вводить ограничения в отношении Steam. Роскомнадзор отметил, что компания в большинстве случаев выполнила требования удалить противоправный контент. Сейчас ведомство ожидает удаления еще 10 интернет-страниц.

В ведомстве ответили также на запросы о разблокировке Discord. Роскомнадзор заявил, что для этого «нет оснований». На данный момент мессенджер все еще заблокирован в России.

8 октября стало известно, что Роскомнадзор заблокировал Discord. Отмечается, что мессенджер нарушил российское законодательство.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что работа Discord в России может быть возобновлена. Это произойдет, если сервис удалит противоправные материалы.