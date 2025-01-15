Статус нуждающегося в соцобслуживании можно подтвердить онлайн в Подмосковье

В 2024 году в Московской области подано более 146 тысяч онлайн-заявлений для подтверждения статуса нуждающегося в социальном обслуживании. Услуга доступна на региональном портале госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней. Чтобы получить ее, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При заполнении заявления следует указать способ получения социальных услуг: на дому, в стационарной или полустационарной форме.

При заполнении заявки экспертная система сама сформирует список организаций, которые оказывают подходящие в конкретной жизненной ситуации формы обслуживания.

Бесплатные социальные услуги могут получить жители Московской области определенных категорий. Например, граждане, утратившие способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению или имеющие в семье ребенка с трудностями в социальной адаптации.

Подать заявление для подтверждения статуса нуждающегося в соцобслуживании можно также в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.