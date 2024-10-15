Стас «Ай, как просто!» сказал, что ветеранам СВО нужна психологическая помощь

Блогер Стас «Ай, как просто!» обсудил важность психологической помощи для ветеранов СВО, отметив, что многие из них могут страдать от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Он привел в пример случай в Архангельске, где мужчина, вернувшийся с фронта, разгромил автобус, что могло быть следствием его психологического состояния.

«Я с первого полугода спецоперации говорил, что это просто необходимо. И вот сейчас, вроде как, началась подготовка специалистов. Хочется, чтобы они уже как можно быстрее начали работать и помогать вернувшимся с фронта ребятам с подобного рода проблемами, потому что без психологической помощи ты это никак не остановишь», — заявил блогер в своей авторской программе на радио Sputnik.

Он предложил систему, в которой ветераны проходят базовое психологическое обследование, и в случае выявления отклонений направляются на более глубокую оценку. Если же все в порядке, ветераны могут возвращаться к нормальной жизни.

Блогер считает, что такая система поможет предотвратить дальнейшие проблемы и поддержать тех, кто вернулся с фронта.