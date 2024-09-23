Стас «Ай, Как Просто!»: буллинг в школах уменьшится, если учителям поднимут ЗП

Блогер Стас Васильев, автор канала «Стас „Ай, Как Просто!“» прокомментировал проблему буллинга в школах России. По его словам, ситуацию значительно улучшит рост зарплат учителей, а эту профессию нужно сделать по-настоящему престижной.

«Должны быть супербольшие зарплаты, больше там даже, чем уж, извините меня, у программистов, чем у музыкантов, блогеров и прочих бесполезных людей, уж точно. Огромные зарплаты учителям и в педагогических институтах должны высоко поднимать планку. Я хочу, чтобы учитель стал самой престижной профессией в России в ближайшие годы», — сказал Васильев в эфире радио Sputnik.

По его словам, повышение жалованья может все изменить: если педагоги не будут безучастны к происходящему в классе, то и буллинга станет меньше.

При этом речь не идет о полном решении проблемы, а скорее об уменьшении количества неприятных происшествий, считает Васильев.