Стартует конкурс на лучший детский вопрос о строительстве #СпросиСтроителя

Общественный совет при министерстве строительства и ЖКХ РФ объявляет о начале ежегодного конкурса #СпросиСтроителя. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Конкурс на лучший детский вопрос о строительстве проводится в 6-й раз в ходе реализации проекта популяризации строительных специальностей «Я — строитель будущего!» и включен в план мероприятий, проводимых в соответствии с указом президента РФ в рамках десятилетия детства в РФ.

Целью конкурса является популяризация строительных специальностей среди детей и молодежи.

На конкурс принимаются текстовые и видео-вопросы от молодых граждан в возрасте 6-17 лет.

Работы оцениваются по следующим номинациям:

Самый оригинальный текстовый вопрос;

Самый оригинальный видео-вопрос;

Лучший вопрос об истории строительства.

На лучшие вопросы победителей конкурса ответят председатель Обшественного совета при Минстрое России Сергей Степашин и глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Итоги конкурса будут подведены в июле 2025 года. Победители примут участие в торжественной церемонии награждения в рамках празднования Дня строителя-2025.

Вопросы принимаются до 15 июля текущего года через официальную страницу конкурса: http://я-строительбудущего.рф/ в разделе «Конкурс СпросиСтроителя».