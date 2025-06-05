Стартует III фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ»

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» проводит 26 июня III фестиваль равных возможностей: «Подмосковье без границ». Местом проведения традиционно станет Центральный парк культуры и отдыха по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, ЗА. Сбор и регистрация участников с 10:30 до 11:30. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Церемония открытия фестиваля сцена: «Летний театр» 26 июня в 12.00. К участию в мероприятии приглашаются люди с инвалидностью, передвигающиеся на кресла-колясках и проживающие в Московской области. Для апробации современных средств передвижения и тренажеров улучшающих работоспособность суставов приглашаются участники программы «Активное долголетие». В рамках мероприятия запланированы: концертная программа, спортивные состязания и мастер-классы, выставка технических средств реабилитации и множество различных активностей.

Указом Президента Российской Федерации от 16.01.2025 года Nº28 в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников СВО, 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Учитывая это, в рамках фестиваля запланировано посещение участниками мероприятия мобильной выставки «Значение подвига воинов 1-й Ударной армии.

Лаврские фронтовики» на территории парка. Почетными гостями и участниками мероприятия станут ветераны Великой Отечественной войны и люди с инвалидностью, получившие ранения в результате СВО.

Во время фестиваля планируется работа «Общественной приемной», которая даст возможность пообщаться с представителями: Главного бюро МСЭ по Московской области, Социального фонда России по Москве и Московской области, депутатами Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации и Московской областной думы, членами общественной палаты Российской Федерации и Московской области. Запланирован приезд представителей ряда подмосковных реабилитационных центров.

Завершится фестиваль награждением победителей в соревнованиях призами. Планируется также награждение активистов с инвалидностью почетными грамотами от представителей законодательной и исполнительной власти как Московской области, так и Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.