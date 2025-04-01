Стартовало народное голосование за лауреатов премии «Служение»

Завершился этап экспертной оценки проектов, поданных на соискание второй Всероссийской муниципальной премии «Служение». В этом году на премию поступило 41 313 заявок, в которых участники поделились своими проектами, инициативами и управленческими решениями. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Более 300 экспертов из федеральных органов власти, профильных вузов, исследовательских центров и общественных организаций работали над оценкой заявок.

В каждой из десяти номинаций премии представлены 10 проектов, прошедших отбор.

В ТОП-100, опубликованный на сайте премии, вошли три проекта, поданные участниками из Московской области. Это проекты:

«Пока мы едины — мы непобедимы» Евгения Лукошникова из Подольска в номинации «Великое наследие для будущих поколений»;

«Путь к новой жизни» Ирины Кузнецовой из Орехово-Зуево в номинации «Забота о семьях героев — вклад в общую победу»;

«Завтра рождается сегодня» Натальи Андреевой из Воскресенска в номинации «Укрепляя партнерство — расширяем возможности».

Все проекты соискателей, которые не вошли в сотню, но прошли экспертную оценку, получат диплом об участии, а участники, чьи проекты вошли в ТОП-100 получат инструкции о дальнейших действиях в персональном письме.

Далее проекты ждет Народное голосование. Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева рассказала о том, как и где можно поддержать лучшие инициативы представителей муниципального сообщества по всей России.

Церемония награждения победителей и лауреатов премии «Служение» пройдет 21 апреля 2025 года в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России» в национальном центре «Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.