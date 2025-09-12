Стартовали выборы депутатов Совета депутатов городского округа Электросталь

Отдать свой голос можно 12, 13 и 14 сентября с 08:00 до 20:00 в 73-х избирательных участках Электростали, а также приняв участие в дистанционном электронном голосовании. Проголосовать дистанционно могут жители, которые ранее подавали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на портале «Госуслуги».

Кроме того, граждане, которые по состоянию здоровья не имеют возможности прийти на избирательный участок, чтобы проголосовать, могут пригласить комиссию на дом. Пригласить ее можно 12 и 13 сентября с 08:00 до 20:00, а также 14 сентября с 08:00 до 14:00 по тел. 8 (496-57) 1-98-39.

Для удобства жителей работает горячая линия территориальной избирательной комиссии г. о. Электросталь: +7 (496) 571-98-39.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.