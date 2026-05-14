Стартовала регистрация участников конкурса «Семейная столица России»

Начался прием заявок на участие в конкурсе «Семейная столица России». Подать заявку можно на официальном сайте мероприятия — крайний срок 21 июня, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», глава Мордовии Артем Здунов.

Он также добавил, что состязание получило поддержку Президента Владимира Путина. Организатором выступила комиссия Госсовета по направлению «Семья», а сам конкурс пройдет при содействии Министерства труда.

«Отношение общества, реализация федеральных программ и проектов, наличие комфортной инфраструктуры, максимальная вовлеченность всех очень влияет на решение семей о рождении ребенка. Все эти критерии войдут в чек-лист для руководителей муниципалитетов и регионов, по которому будет вестись оценка всех направлений в рамках конкурса, и который поможет регионам-участникам подтягиваться к лучшим», — отметил глава Мордовии.

Представленные участниками документы будет изучать экспертная комиссия, которая также организует инспекционные выезды на места. Десять финалистов определят не позднее августа, а имя победителя объявят к октябрю. Звание «Семейная столица России» будет присуждаться ежегодно, но победители конкурса лишаются права повторно выдвигать свою кандидатуру в течение трех лет.

«Проведение конкурса поддерживает Президентский фонд культурных инициатив, большое спасибо им за это!» — сказал Артем Здунов.

Бороться за почетный статус семейной столицы страны смогут города, где проживает свыше 100 тысяч человек. Оценка конкурсантов будет проходить по нескольким критериям, в числе которых динамика рождаемости, количество многодетных семей и устойчивость браков. Кроме того, члены жюри учтут наличие в городах инфраструктуры для семей, систему мер поддержки, а также информационную политику, направленную на создание положительного образа семьи и многодетности.

В запуске конкурса приняла участие вице-премьер Татьяна Голикова.

«У нас особый год — Год единства народов России. И, объявляя этот год, Президент сказал, что Россия — это семья семей. Мы даем старт замечательному конкурсу „Семейная столица России“, который получил поддержку комиссии Государственного совета РФ по национальному проекту „Семья“. Этому предшествовало серьезное обсуждение. Такой семейной столицей могут быть российские города с численностью населения свыше 100 тысяч человек, но главное — это города с удобной и комфортной инфраструктурой для семей», — подчеркнула Татьяна Голикова.

Цель конкурса — стимулировать активность муниципалитетов в создании комфортных условий для родителей (в том числе будущих), повысить качество жизни семей с детьми и распространить успешные практики поддержки многодетных.

«Решение о рождении ребенка — это индивидуальный выбор каждой семьи, который складывается при стечении определенного набора факторов. Для каждой семьи эти аргументы в пользу рождения ребенка — свои. Но ни один из них нельзя оставить без внимания. На протяжении длительного времени существовало убеждение, что поддержка демографии лежит исключительно в плоскости социальной политики — льготы, выплаты. Но современные исследования показывают, что набор метрик, влияющих на решение семьи, — гораздо шире. Наша общая задача — создать все необходимые условия, чтобы семьи с детьми и будущие родители могли свободно реализовывать свое желание иметь детей. Мы последовательно вовлекаем в реализацию демографической политики регионы, работодателей, а сейчас — и муниципалитеты. От того, насколько ориентировано на интересы и потребности семьи с детьми пространства наших городов и поселков, часто зависит решение о рождении еще одного ребенка. Уверен, что этот конкурс станет отличной площадкой для обмена лучшими практиками и тиражирования успешного опыта по всей стране», — заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Помимо главного победителя, будут выбраны призеры в нескольких номинациях: «Город будущих поколений», «Город для большой семьи», «Флагман многодетности», «Город счастливого родительства», «Город семейной стабильности».

Председателем экспертной комиссии конкурса назначен председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Такие масштабные конкурсы, как „Семейная столица России“, и должны проходить именно в регионах, поскольку это дает максимальный эффект для обмена и внедрения лучших инициатив», — подчеркнул Рыбальченко.

Ранее Татьяна Голикова дала поручение сохранять высокие темпы реализации национального проекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.