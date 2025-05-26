Стартовала процедура выдвижения кандидатур в состав наблюдательных комиссий Подмосковья

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Лидия Михеева объявила о старте процедуры выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Московской области (ОНК). Об этом сообщила Михеева.

«Сообщаю, что в соответствии с ФЗ от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ „Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания“ 26 мая 2025 годаначинается процедура выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Московской области», — говорится в уведомлении.

Общественным объединениям, ассоциациям (союзам), фондам, автономным некоммерческим организациям предлагают принять участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Московской области и в течение 60 дней направить на имя секретаря ОП РФ соответствующее заявление и документы, предусмотренные названным Федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах РФ и рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной палаты РФ: http://www.oprf.ru.

Справки можно навести по телефону: 8(495)132-59-99, доб. 3181.