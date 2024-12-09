Стартовал зимний сезон в проекте «Московское долголетие»

сегодня в 18:19

В проекте «Московское долголетие» стартовал зимний сезон. Пенсионеров столицы ждут новогодние экскурсии и уличные активности на свежем воздухе, сообщает «Царьград» .

Для пожилых москвичей организованы тематические экскурсии, посвященные истории новогодних праздников, в рамках зимнего сезона проекта «Московское долголетие».

Люди старшего возраста проявляют живой интерес к архитектурным достопримечательностям и истории столицы, отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, зимний сезон в проекте начинается с прогулок, которые позволяют узнать о новогодних традициях и по-новому взглянуть на столицу.

Московские пенсионеры также смогут участвовать в различных уличных активностях, включая группы по скандинавской ходьбе и физической подготовке. С появлением устойчивого снежного покрова начинаются занятия по катанию на коньках и лыжах, подчеркнула Ракова.

Участники смогут увидеть дворянские усадьбы на маршруте «Новогоднее узорочье Москвы», побывать на экскурсиях, посвященных символам Нового года.