Стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»

В Московской области дан старт первому туру заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». В нем участвуют педагоги дошкольных организаций из 87 регионов Российской Федерации. Учредителями конкурса выступают Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования, передает пресс-служба конкурса.

Приветствие педагогам направил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится на протяжении 15 лет.

«Значимость профессии педагога дошкольного образования трудно переоценить. Именно вы помогаете детям познать окружающий мир через игру и занятия, вовлекаете их в процесс образования, закладываете основы мировоззрения. Ваши мудрость, терпение, забота и внимание помогают ребятам развиваться и легче осваиваться в обществе. В этом году федеральные конкурсы профессионального мастерства будут концептуально объединены. Это решение откроет участникам конкурса „Воспитатель года России“ возможность больше узнать о специфике работы учителя и директора, пообщаться с учениками и студентами», — сказал Сергей Кравцов.

Участников торжественной церемонии открытия заключительного этапа состязания также поприветствовала заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

«Всероссийский конкурс „Воспитатель года России“ доказал свою значимость. В финале состязания принимают участие представители 87 регионов нашей страны. Рада, что к состязанию присоединились и педагогивоссоединенных территорий. Благодарю каждого, кто трудится в непростых условиях. Кроме того, конкурс объединил не только воспитателей, но и музыкальных руководителей, логопедов детских садов. Уверена, в ходе финальных испытаний вы раскроете свой потенциал, найдете подход к каждому ребенку и родителю. Желаю творческих успехов, достижений и побед», — уточнила она.

В первом туре заключительного этапа конкурсанты проведут педагогическое мероприятие для воспитанников детских садов и просветительское занятие для родителей. По их результатам 15 финалистов, набравших наибольшее количество баллов, станут лауреатами конкурса и пройдут во второй тур.

Финальные этапы Всероссийских профессиональных конкурсов «Учитель года России», «Первый учитель», «Воспитатель года России», «Директор года России» стартуют 30 сентября в Московской области. Лауреаты четырех состязаний примут участие в конкурсных испытаниях второго тура заключительного этапа: «Мастер-класс», «Брифинг», «Блицтурнир». Торжественная церемония награждения победителей конкурсов состоится 5 октября, в Международный день учителя.

Победителем Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» станет педагог, набравший наибольшее количество баллов в первом и втором турах заключительного этапа конкурса. Призерами конкурса будут признаны четыре лауреата, занявшие в рейтинговом списке со второго по пятое место.

Оператором Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» выступает Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации.

Конкурс направлен на выявление талантливых педагогических работников системы дошкольного образования, их поддержку и поощрение, повышение социального статуса педагогической профессии, распространение педагогического опыта лучших воспитателей Российской Федерации.

В 2023 году победителем конкурса признана воспитатель детского сада № 86 «Звездочка» села Орудьево Дмитровского городского округа Московской области Дарья Глебова.

Дополнительную информацию о конкурсе «Воспитатель года России» можно узнать на его официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.