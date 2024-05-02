Стартовал XXI Всероссийский конкурс авторских проектов «Моя страна - моя Россия» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Жители всех регионов России могут принять участие и предложить инициативу по развитию своего города, сообщают организаторы конкурса.

Конкурс направлен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел, а также на создание социальных лифтов для личностной и профессиональной самореализации.

Более 100 тыс. человек в прошлом году стали участниками всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Каждый из них не просто любит малую родину, но знает, как сделать жизнь в своем городе или селе лучше. Проекты участников направлены на развитие местного сообщества, на помощь людям, на поддержку экономики и социальной сферы.

Участие в конкурсе дает:

возможность рассказать о своем проекте на федеральном уровне;

возможность внести личный вклад в развитие региона и страны;

информационная поддержка;

стажировки и трудоустройство в организациях-партнерах;

бесплатные образовательные программы в рамках постконкурсного сопровождения;

знакомство с единомышленниками из разных регионов России;

торжественное награждение победителей с участием представителей органов государственной власти;

сертификат на путешествие по России по программе партнеров конкурса - «Больше, чем путешествие».

Узнать подробности о конкурсе и номинациях 2024 года можно на сайте проекта.