Стартовал XXI Всероссийский конкурс авторских проектов «Моя страна — моя Россия»
Фото - © Телеграмм-канал организаторов конкурса
Стартовал XXI Всероссийский конкурс авторских проектов «Моя страна - моя Россия» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Жители всех регионов России могут принять участие и предложить инициативу по развитию своего города, сообщают организаторы конкурса.
Конкурс направлен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел, а также на создание социальных лифтов для личностной и профессиональной самореализации.
Более 100 тыс. человек в прошлом году стали участниками всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Каждый из них не просто любит малую родину, но знает, как сделать жизнь в своем городе или селе лучше. Проекты участников направлены на развитие местного сообщества, на помощь людям, на поддержку экономики и социальной сферы.
Участие в конкурсе дает:
- возможность рассказать о своем проекте на федеральном уровне;
- возможность внести личный вклад в развитие региона и страны;
- информационная поддержка;
- стажировки и трудоустройство в организациях-партнерах;
- бесплатные образовательные программы в рамках постконкурсного сопровождения;
- знакомство с единомышленниками из разных регионов России;
- торжественное награждение победителей с участием представителей органов государственной власти;
- сертификат на путешествие по России по программе партнеров конкурса - «Больше, чем путешествие».
Узнать подробности о конкурсе и номинациях 2024 года можно на сайте проекта.