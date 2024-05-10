Байден заявил, что готов к дебатам с Трампом Политика 10 мая 2024 01:12

Американский президент Джо Байден заявил, что готов провести дебаты со своим вероятным оппонентом на грядущих выборах Дональдом Трампом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службе Белого дома.