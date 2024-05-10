Борт авиакомпании Red Wings должен был отправиться из аэропорта Кольцово еще в 17:00, однако посадка началась только около 22 часов вечера. Очевидцы рассказали, что женщине в инвалидном кресле на борту самолета из-за долгого ожидания внезапно стало плохо с сердцем.

К ней немедленно подоспели медики и на протяжении нескольких минут делали массаж сердца. Однако это не помогло и пассажирка скончалась.

Вылет самолета состоялся только в 23:53.