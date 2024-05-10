Хагари: Израиль имеет достаточно боеприпасов для операции в Рафахе

Армия Израиля обладает достаточным количеством снарядов для проведения военной операции в приграничном с Египтом городе Рафах в секторе Газа, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, пишет ТАСС .

«У Армии обороны Израиля есть боеприпасы для миссий, которые планируются, в том числе для миссий в Рафахе у нас есть все необходимое», — сказал он.

США, по словам Хагари, оказывали Израилю «беспрецедентную помощь в области безопасности во время войны». Начальник генерального штаба ЦАХАЛ также регулярно контактирует с командующим CENTCOM Майклом Куриллой.

«Даже когда между нами есть разногласия, мы решаем их за закрытыми дверями. У Государства Израиль есть интересы в области безопасности, и мы также внимательно относимся к интересам США, поэтому мы будем продолжать действовать», — резюмировал Хагари.

Глава Белого дома Джо Байден ранее пообещал прекратить поставки Тель-Авиву оружия в случае вторжения ЦАХАЛ в Рафах.