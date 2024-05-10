Кадыров: чеченские подразделения в зоне СВО получат 30 новых бронемашин

Три десятка бронемашин закупил региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова для отправки в зону спецоперации на Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram .

«Друзья, 30 единиц бронированных автомобилей марки Toyota в ближайшее время будут распределены между чеченскими подразделениями в местах их дислокации на территории проведения СВО. Машины отвечают современным стандартам и в полной мере соответствуют запросам бойцов», — написал глава Республики.

Подобные машины, по его словам, уже ни раз отправлялись личному составу на СВО. Проходимый транспорт успел хорошо себя зарекомендовать в условиях боев на Украине.

«Они очень удобные, практичные, надежные и полезные для оперативной переброски бойцов в заданный квадрат, подвоза боеприпасов, продовольствия, медикаментов, эвакуации раненых», — добавил Кадыров.

Ранее помощник Кадырова Умар Даудов показал видео, как глава Чечни тянет внедорожник Toyota. Кадры он подписал словами «Собаки лают, караван идет», к которым добавил проклятье для противников Кадырова.