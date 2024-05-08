Даудов опубликовал видео, как глава Чечни Кадыров тянет внедорожник Toyota

сегодня в 22:05

Помощник главы Чечни Умар Даудов опубликовал в Telegram-канале видео , как Рамзан Кадыров тянет внедорожник Toyota Land Cruiser.

На кадрах видно, как Кадыров тянет на себя белый внедорожник обеими руками.

Умар Даудов подписал видео: «Собаки лают, караван идет». Также он добавил проклятье на чеченском языке в адрес тех, кто не любит Кадырова.

В конце апреля Рамзан Кадыров записал видео из тренажерного зала.

Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале совместную фотографию с Кадыровым, заявив, что у него «отменное здоровье и каменный бицепс»