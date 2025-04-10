В преддверии Всемирного квантового дня стартует Всероссийский проект «Урок цифры» по квантовым технологиям. Школьникам расскажут о значении квантовых вычислений в создании материалов будущего, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

8 апреля стартовал всероссийский проект «Урок цифры» по квантовым технологиям, который проводится АНО «Цифровая экономика» совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России.

Тема урока — «Квантовые вычисления и материалы будущего».

«Квантовый марафон» будет проходить до 28 апреля. Он откроется федеральным «Уроком цифры» в Музее «АТОМ», участниками которого на площадке станут более 200 московских школьников, а ребята из более чем 200 школ страны подключатся онлайн.

Мероприятие в «АТОМе» предваряет Всемирный квантовый день, который отмечается 14 апреля.

В дальнейшем шествие квантового «Урока цифры» продолжится в различных регионах нашей страны. Школьникам расскажут о том, как применение квантовых вычислений повлияет на моделирование молекул и химических процессов и в будущем сделает возможным прорыв в достижении особых свойств материалов для дальнего космоса, энергетики, машиностроения, персонализированной медицины и фармацевтики. Ребята узнают, как новые материалы изменят непосредственно их жизнь: быт, мобильность и безопасность.

Образовательный проект традиционно пройдет в гибридном формате. Педагоги в регионах получат методические материалы для проведения очных и дистанционных занятий. В ходе урока будет демонстрироваться специально созданный просветительский фильм, юные герои которого обсуждают с учеными вопросы о возможностях квантовых вычислений в создании новых материалов.

Также участников урока ждут игровые тренажеры — интеллектуальные задания, решая которые, можно познакомиться с устройством квантового компьютера и применением различных материалов для решения различных прикладных задач.

Гостями региональных открытых уроков станут молодые ученые «Росатома», которые занимаются развитием квантового направления, а также лидеры Композитного дивизиона Госкорпорации, на предприятиях которого создаются материалы будущего. Особое внимание школьников будет привлечено к междисциплинарному характеру индустрии новых материалов. Ребятам расскажут,

в каких российских вузах можно получить «профессии будущего» и как в России можно строить научную карьеру.

Организаторами проекта «Урок цифры» являются Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями, реализуемого в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство».

Госкорпорация «Росатом» выступает партнером урока по квантовым технологиям. Популяризация квантовых технологий среди школьников и студентов с целью дальнейшего формирования кадрового резерва квантовой индустрии — одна из ключевых задач Госкорпорации «Росатом» в рамках реализации дорожной карты «Квантовые вычисления» на период до 2030 года.

«Урок цифры» начинался семь лет назад как совместная инициатива государства и крупных компаний, направленная на раннюю профориентацию российских школьников. Сегодня это уже широкое просветительское движение, привлекающее юных энтузиастов в сферу технологий будущего. За прошедшие годы только в квантовом уроке приняли участие более 8,5 млн школьников. Международные квантовые уроки прошли за рубежом — в Беларуси и Узбекистане.

В минувшем году на «Ледоколе знаний» в акватории Северного Ледовитого океана состоялся самый северный квантовый урок. Это свидетельствует о том, что инициатива нашла отклик в сердцах детей — им интересен разговор о будущем, они думают о том, как его строить. Ведь квантовые технологии находятся в фокусе грядущей мировой трансформации, и здесь — быть одной

из стартовых площадок для взлета наших будущих звезд науки и инженерии. Ведь квантовые технологии находятся в фокусе будущей мировой трансформации, и сегодняшние участники Урока станут архитекторами этих изменений, будущими звездами науки и инженерии», — отметила директор по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что квантовые технологии в современном мире — одно из ярких техлидерских направлений, которое сегодня развивается ускоренными темпами и формирует задел для достижения нашей импортонезависимости в ближайшем будущем.

«Мы в АНО ЦЭ изучаем возможные сценарии внедрения и использования «квантов» в различных отраслях экономики, в бизнесе, в социальной сфере. А благодаря «Уроку цифры» от Росатома помогаем самым юным будущим техлидерам, школьникам, узнать о передовых технологиях и сферах применения квантовых вычислений, заинтересоваться этой темой и, возможно, связать свое будущее с этим направлением. Вовлечение ребят в повестку «цифры» и «квантов» — важный шаг для формирования квалифицированного кадрового потенциала для развития нашей ИТ-отрасли», — отметил Плуготаренко.

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 450 предприятий и организаций, в которых работает около 400 тыс. человек.

С 2020 года «Росатом» отвечает за реализацию дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Квантовые вычисления». Паритетно с государством госкорпорация вкладывает собственные внебюджетные средства в реализацию ДК: общий объем финансирования на 2020–2024 годы составил 24 млрд рублей, из которых 12 млрд было вложено «Росатомом». Важной задачей ДК стало создание российского квантового компьютера.