Стартовал стипендиальный конкурс для студентов и учащихся колледжей

Запущен новый этап стипендиального конкурса благотворительного фонда «Система» для учащихся высших и средних специальных учебных заведений. Победители получат ежемесячную материальную поддержку на протяжении пяти месяцев, а также шанс приобрести первый профессиональный опыт – пройти стажировку в компаниях-партнерах из различных секторов экономики, сообщила пресс-служба ПАО «МТС».

Конкурс «Система» нацелен на поддержку талантливой молодежи, занимающейся исследовательской, научной и инновационной деятельностью в ключевых сферах научно-технологического развития. К участию приглашаются авторы проектов и разработок, связанных с созданием новых или улучшением существующих технологических решений для разных отраслей промышленности и экономики.

Всего в рамках программы представлено 15 номинаций, каждая из которых соответствует отдельной отрасли и курируется одним из ведущих российских работодателей. Номинация «Технологии для комфортной жизни» призвана поощрять идеи и проекты, направленные на развитие современных сервисов – таких как искусственный интеллект, нейросети, обработка данных для повседневных и бизнес-задач, программное обеспечение, цифровые системы мониторинга и умные помощники.

Прием заявок на конкурс «Система» продлится до 10 ноября 2025 года на платформе «Лифт в будущее». Стипендиаты, отобранные по итогам отбора, будут получать финансовую помощь в течение пяти месяцев и смогут пройти стажировку в компаниях-партнерах. Размер стипендии для студентов вузов составляет 25 тыс. рублей в месяц, для учащихся СПО – 10 тыс. рублей ежемесячно.

«МТС реализует целый комплекс профориентационных мероприятий, которые помогают школьникам, студентам и молодым специалистам развивать таланты, осваивать востребованные навыки, получать профессиональные компетенции в самых актуальных для современных работодателей областей – ИТ, менеджмента, цифровых продуктов. Стипендиальная программа – важный элемент сопровождения молодежи на пути профессионального самоопределения. Задуманная как система поддержки талантливых ребят из регионов России, эта программа помогает подготовить новое поколение инициативных и ярких молодых специалистов, формирует понимание компетенций, важных для решения актуальных бизнес- и социальных задач. Для цифровой экосистемы МТС, как для одного из ведущих работодателей страны, участие в программе – это возможность погрузить ребят в реальные задачи бизнеса, получить свежие идеи и мнения. А еще – оценить уровень подготовки современной молодежи и понять, какие специалисты придут к нам работать уже через несколько лет», – сказал президент Группы компаний «Экосистема МТС» Ровшан Алиев.

В предыдущем сезоне конкурса «Система» приняли участие 18 472 студента из 77 регионов страны. Наиболее популярной среди номинаций стала «Технологии для комфортной жизни» от МТС – на нее поступило более трети всех заявок. В топ-10 регионов по активности вошли не только Москва и Санкт-Петербург, но и Татарстан, Карелия, Краснодарский и Приморский края, Новосибирская и Свердловская области.

«Стипендиат «Системы» – это статусно и почетно. Особая радость и гордость – за ребят, которые после получения стипендии успешно проходят стажировки и получают желаемое первое рабочее место у наших высокотехнологичных партнеров. Это и есть «Лифт в будущее». С этого сезона в Конкурсе могут принять участие обучающиеся колледжей – реализовать свой потенциал и получить поддержку для успешного карьерного старта», – рассказала президент Благотворительного фонда «Система» Лариса Пастухова.

Поддержка стипендиальной программы «Система» является частью комплексных усилий, направленных на повышение качества IT- и технологического образования в России и развитие кадрового потенциала в технологических отраслях. Экосистема на постоянной основе сотрудничает с ведущими вузами страны, организует собственные образовательные мероприятия: лекции, конференции, форумы, круглые столы, кейс-чемпионаты и хакатоны, проводит научные исследования, а также развивает федеральное IT-сообщество True Tech Community – платформу для профессионального нетворкинга, выбора образовательного пути и трудоустройства IT-специалистов.