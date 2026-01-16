Стартовал семейный конкурс анимации к 90-летию «Союзмультфильма»

Сбер, «Союзмультфильм» и «Школа 21» объявили о запуске Всероссийского конкурса анимации «Ну, ИИ, погоди!» , приуроченного к 90-летнему юбилею киностудии. Прием конкурсных работ открыт до 10 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба банка.

Участникам конкурса предстоит создать оригинальный анимационный видеоролик с поздравлением «Союзмультфильма» с юбилеем, где необходимо применить технологии искусственного интеллекта — ГигаЧат, Kandinsky и другие отечественные нейросети — на любом этапе производства (генерация изображений, анимации, сценария и пр.). Еще одно условие — в работе должны присутствовать цифры 9 и 0, символизирующие 90-летие киностудии. Участники могут использовать персонажей «Союзмультфильма» или придумать своих героев.

«Искусственный интеллект открывает новые возможности во всех сферах экономики — в том числе в креативных индустриях и в производстве всех видов контента, включая анимационный. Но за технологиями всегда стоят люди: их фантазия, творчество, способность мечтать и видеть мир по-новому. Этот конкурс — о том, как технологии становятся союзником мечты. Он соединяет легендарное наследие „Союзмультфильма“ с главными технологиями XXI века, создавая настоящую творческую лабораторию — пространство, где будут рождаться новые идеи и подходы, способные вдохновлять не одно поколение», — считает президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Ролики участников будет оценивать экспертное жюри из медиаиндустрии, сферы производства контента и анимации. Председателем жюри станет генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, в состав войдут представители «Союзмультфильма» и «Школы 21».

Победитель получит денежный приз в размере 1 000 000 рублей, обладатель второго места — 250 000 рублей, третьего — умный телевизор Sber. Также «Союзмультфильм» вручит 10 поощрительных призов.

«Создать собственный мультфильм — заветная мечта каждого ребенка. Наверняка сегодняшние взрослые вспомнят, как рисовали птичек на полях блокнота, чтобы потом, быстро пролистывая страницы, увидеть секунду волшебства. Сегодня же благодаря развитию современных технологий мы можем пригласить к совместному творчеству всю страну, что очень символично в год 90-летия „Союзмультфильма“. Команда конкурса с большим интересом ждет работы участников, ведь у анимации есть удивительное свойство — воплощать совершенно любые миры и вселенные», — резюмировала Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте проекта.