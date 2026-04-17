Россияне в социальных сетях возмутились содержанием книги «Будь жесток» автора David X — скандально известного американского тренера по соблазнению женщин. Он уничижительно отзывается о женщинах, называя их проститутками. «Произведение» открыто продается на отечественном маркетплейсе.

В книге есть конкретные советы. Например, при желании вернуть девушку нужно сказать ей, что с кем бы мужчина не встречался, он «все равно видит ее лицо». В том числе автор учит сильный пол, как «заставить женщину глотать» и склонить ее к сексу.

«Обращайся с леди, как со ш*****, а со ш***** — как с леди. Если женщина отлично выглядит, сиськи торчат, она ведет себя как ш****. Значит обращайся с ней как со ш*****, каковой она и является. Помни, каждая женщина — ш****, кроме двух: твоей матери и твоей сестры», — пишет David X.

Реакция на это произведение у россиян была неоднозначной. Женщины явно были в шоке от такого унижения. В том числе книгу не советовали покупать и мужчины.

«Эта книга написана жирным девственником, который понятия не имеет, как нужно контактировать со слабым полом. С этим человеком ни одна женщина или девушка никогда в жизни не вступила бы в связь. Не тратьте время и деньги на книгу! Полнейшая чушь!» — написал отзыв один из мужчин.

В Сети о произведении высказалась в том числе блогер, продюсер и журналист Мария Горячая. Она отметила, что некоторые, даже непристойные слова, написаны с ошибками. Она также выяснила, что издательство, выпустившее книгу в 100 экземплярах, импортное.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.